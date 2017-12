Actualitzada 06/12/2017 a les 06:51

El mercat de Nadal obrirà aquest cap de setmana, i a banda de les parades amb productes artesans també s’oferirà xocolata calenta i sopa i actuarà el Mag Toni. Per altra banda, el comú va presentar les activitats de Nadal per als més petits, que inclouen les cavalcades de reis i del Pare Noel. Un taller per escriure les cartes als reis mags a les biblioteques d’Encamp i del Pas o un cagatió el dissabte 16.