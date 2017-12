El comú engega un projecte per implicar veïns, botiguers i voluntaris per reduir el risc "d'aïllament"

Un 3% de les persones grans de la parròquia estan soles La consellera de Social del comú de Sant Julià de Lòria, Francesca Barbero, amb la investigadora del CRES Meritxell Moya, en la presentació de l'estudi sobre la gent gran.

05/12/2017

El comú de Sant Julià de Lòria ha fet un estudi per saber quina és la situació de la gent gran de la parròquia i poder reforçar, d’aquesta manera, les eines per detectar tots aquelles casos en què la persona es trobi en situació de vulnerabilitat o risc. Aquest estudi, que ha dut a terme de manera conjunta amb el Centre de Recerca Sociològica (CRES), ha detectat que hi ha un 3% de les persones enquestades, concretament 18, que tenen més de 65 anys i no tenen ni fills ni familiars al país. D’aquestes, setze ja comptarien amb un entorn que se’n fa càrrec i hi hauria dos casos en què no es dona aquesta circumstància. Per poder donar resposta a aquesta necessitat es posarà en marxa el projecte Radars, que tal com ha explicat la consellera de Social del comú lauredià, Francesca Barbero, vol implicar l’entorn d’aquestes persones (veïns, botiguers, voluntaris o entitats socials) per permetre que aquestes persones puguin continuar vivint a casa seva sense que hi hagi risc “d’aïllament”.



A Sant Julià viuen 1.377 persones grans i s’ha recopilat informació d’un total de 697. S’ha pogut comprovar que predominen les persones que estan casades (un 64,3%) i les vídues (un 27,1%). Entre les vídues es detecta que és una situació que es dona més entre les dones (38%) i les persones més grans, ja que entre les majors de 80 anys aquesta situació afecta al 46% dels enquestats. D’entre els vidus, un 65% viu sol i un 35% ho fa amb altres persones.



Un 46,6% dels enquestats viuen amb la parella i un 24,2% sols. D’aquesta manera, es detecta que amb l’edat augmenta el percentatge de persones que viuen soles o amb els fills, ja que entre els 65 i els 69 anys és del 5% i entre les persones de més de 80 anys s’eleva al 15%. “S’activa la xarxa de solidaritat familiar” quan els pares es queden sols, segons ha explicat la investigadora del CRES, Meritxell Moya. Una altra dada destacada és que hi ha un 8% de casos en què un dels membres de la parella presenta alguna discapacitat i, per tant, es posa en evidència la seva vulnerabilitat. Un 70,7% dels enquestats manifesta que té fills a Andorra i un altre 77% diu que té altres familiars que el van a veure. Quant a l’autonomia i la mobilitat, es detecta que la major part de les persones majors de 80 anys que viuen soles poden continuar fent-ho i que un 27% dels que viuen sols necessiten algun tipus d’ajuda per caminar. Pel que fa als serveis que la gent gran coneix, cal destacar que un 88% manifesta que la Tarja Magna i un 53% la Llar de Lòria.



Sobre els serveis que farien servir si n’hi hagués a la parròquia, un 43% diu que un centre de dia i un 38% un menjador o restaurant social. Barbero ha destacat que tenint en compte aquestes demandes miraran com se’ls pot donar resposta, si bé ha recordat que un centre de dia hauria de ser una infraestructura “de molt abast” i que per tant hi hauria d’haver altres institucions implicades i quant al menjador social ha recordat que “se n'havia parlat” i que ara que se sap que hi ha una demanda es valorarà si hi ha la possibilitat de posar-lo en marxa.



A l’últim, Moya ha recordat que amb aquesta base de dades de què es disposa gràcies a aquest estudi, s’aniran afinant les dades per crear “sistemes d’alertes” sobre els canvis que puguin patir les persones grans en la seva situació.