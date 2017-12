Urbanisme i natura

L’arquitecte Christoph Ingenhoven farà el projecte urbanístic del Falgueró amb la idea que sigui un espai mimètic amb la natura i que aprofiti al màxim l’espai.

Cada vegada són més els projectes urbanístics que volen assimilar l’estructura dels edificis amb l’entorn que els rodeja. No és que hagi de passar desapercebut, però sí que no quedi extremadament visible. La Querola de Jean Nouvelle a Ordino n’és un exemple, i també ho serà el del Falgueró a Escaldes-Engordany. L’arquitecte alemany Christoph Ingenhoven va guanyar el concurs internacional per desenvolupar-lo, i malgrat que encara no té data d’inici d’obres, sí que explica que un dels principals objectius serà unir “al màxim” el treball arquitectònic amb el respecte al medi ambient. “Hem dividit el projecte en varis sectors, i