Millora de la senyalització per a vianants per fer més visibles els llocs d'interès

La voluntat del comú és instal·lar 14 suports verticals retolats per les dues cares

Actualitzada 04/12/2017 a les 11:40

Ordino vol millorar la senyalització per als vianants amb la intenció de donar més visibilitat als llocs i els equipaments d’interès. El comú informa que es farà mitjançant un concurs públic per aconseguir el subministrament i la col·locació d’una senyalística homogènia amb els colors corporatius i integrada en el mobiliari urbà. Així el comú indica que la previsió és instal·lar 14 suports verticals de senyalització, retolats a dues cares, que contindran els diferents indicadors.



Els materials utilitzats seran l’acer amb banderola lateral amb vinil, en què s’indicarà els diferents llocs d’interès a través d’icones. El total d’emplaçaments que tindran més visibilitat al poble d’Ordino seran 22, entre els quals hi ha sales, edificis i placetes, com ara: l’oficina de Correus, el rocòdrom exterior, la Casa Rossell, la sala La Buna, la Casa Pairal, l’ACCO, la ludoescola o l’Auditori Nacional, entre d'altres. També s’instal·laran quatre tòtems, en què es reproduirà un plànol del centre amb la ubicació de tots els espais indicats i altres llocs de caràcter general, com poden ser els hotels, els restaurants i els parcs infantils.