La plataforma creu que l’executiu no ha fet de mitjancer amb Nord Andorrà i tenen “poques esperances que es reverteixi” el projecte

La reunió entre la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, amb els veïns contraris a la construcció de l’ETR a l’Aldosa no va permetre acostar posicions i aquests, malgrat que van agrair el tracte que els dispensa la ministra, van sortir “decebuts” i amb la idea que “és una imposició de Govern”, va dir Antoni Oliva, un dels assistents a la trobada i que va exercir de primer portaveu de l’associació. Segons va explicar el fet que l’executiu la declarés com a interès nacional, demostra que “se’ns ha aplicat el nostre particular article 155 a Andorra i