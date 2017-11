Ciutat de Valls tindrà una cinta transportadora i Príncep Benlloch serà d'un sol sentit de circulació

La cònsol major exposa les inversions de la segona part del mandat que només el 2018 ascendiran a 14 milions d'euros.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha anunciat que la partida d'inversions per a l'any vinent ascendirà a 14 milions d'euros, una xifra que representa la suma de les partides d'inversions dutes a terme durant els seus dos primers anys de mandat, durant els quals ha assegurat que ja s'han complert el 70% dels projectes que portaven al programa electoral. L'objectiu de la majoria comunal és intensificar les inversions per "donar a Andorra la Vella la qualitat i els serveis que es mereix, per tal que sigui generadora de treball i d'il·lusió". En definitiva, Marsol vol crear "la capital del futur", i per això ha previst un volum important d'obres per millorar diferents punts de la parròquia. El projecte de més envergadura, ja conegut, és la remodelació de l'avinguda Meritxell, que costarà 5 milions d'euros i el gruix de la qual es farà entre els mesos d'abril i juliol de l'any que ve. La segona fase, prevista per al 2019, preveu construir connexions verticals amb els carrers Prat de la Creu i Bisbe Iglesias.



Però aquest dijous també ha donat a conèixer altres projectes rellevants, com és la instal·lació d'una cinta transportadora al llarg del carrer Ciutat de Valls, per fer-lo més accessible i facilitar la pujada als vianants. Marsol ha detallat que durant l'any vinent s'encarregarà el projecte i que espera que pugui ser una realitat durant el 2019. "És un carrer que fa molta pujada, on viuen persones grans i que té centres escolars amb molts alumnes, i pensem que aquesta és una bona solució", ha assegurat, després de visitar ciutats dotades amb aquest giny "amb un clima similar o pitjor que el nostre", com Eibar (País Basc). El giny, amb un cost d'uns 500.000 euros, s'instal·larà en un lateral de la calçada, per la qual cosa s'hauran d'eliminar algunes places d'aparcament, i tindrà diferents trams, per respectar les entrades als aparcaments privats.



Un altre dels projectes anunciats al programa electoral i que finalment tirarà endavant l'any vinent és la remodelació i embelliment de l'avinguda d'Enclar. Marsol ha anunciat que aquest mateix dijous ha mantingut una reunió amb la propietat dels terrenys i que durant el primer trimestre del 2018 la propietat licitarà les obres, que es pagaran a mitges amb el comú. L'objectiu és convertir l'avinguda en un passeig, reduint el nombre de carrils de circulació, i amb un cost d'uns 500.000 euros.



El comú també vol impulsar la remodelació de l'avinguda Príncep Benlloch, en col·laboració amb els veïns, a la qual s'hi destinarà un milió d'euros. La voluntat és ampliar les voreres reduint la calçada a un sol sentit de circulació, que encara no s'ha decidit, per tal que es converteixi en un centre residencial.



També el carrer de la Plana de Santa Coloma, al costat de l'escola andorrana, patirà canvis, amb una inversió de 800.000 euros, una part dels quals van a càrrec del Govern. L'objectiu és dotar-lo de voreres i adequar el carrer perquè els infants "puguin anar a l'escola amb garanties". El comú també vol crear un parc fluvial a Santa Coloma, la primera fase del qual es tirarà endavant l'any vinent amb un pressupost de 300.000 euros, tal com ja ha avançat Marsol al matí durant la sessió de Consell d'Infants.



D'altres projectes previstos per a l'any que ve són la nova pavimentació del carrer del Puial, la senyalització de tots els aparcaments de la parròquia i la substitució del paviment de l'aparcament de Prat de la Creu. També es continuarà invertint en la xarxa de separatives d'aigua, a la qual es destinarà al voltant de mig milió d'euros, i es continuarà la reforma del centre esportiu dels Serradells, amb una partida d'1,5 milions d'euros. A més, milloraran la parròquia obres a càrrec del Govern com són la passarel·la que unirà la plaça del Poble amb la plaça del Consell General, el museu de Santa Coloma o, de cara al 2019, l'edifici The Cloud. De fet, per a l'últim any de mandat, Conxita Marsol també vol impulsar la remodelació del carrer Doctor Vilanoa, de la plaça del Poble, de la plaça Rebés i de la piscina exterior dels Serradells.

