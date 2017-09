L'excavació per aixecar el pàrquing a la part alta s'acabarà l'any 2019

La construcció de l’aparcament i el carrer que ha d’enllaçar la carretera de l’Obac amb la zona comercial no té data concreta

El comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir el pla parcial per tirar endavant el projecte que permetrà fer un aparcament de 600 places a la part alta de la par­ròquia. L’objectiu és que la parcel·la de 2.500 metres quadrats del carrer Mossèn Guillem Adellach, on s’ha d’aixecar el pàrquing, estigui excavada –i per tant preparada– l’any 2019. Més endavant, en una data encara per concretar, s’hi construirà l’aparcament.

Després de la sessió del consell de comú d’ahir, en què la modificació del pla parcial es va aprovar per unanimitat, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, va explicar que s’haurà de passar per