Calvó lliura a la plataforma Aldosa Veïns l'informe tècnic

La plataforma Aldosa Veïns afirma que "la ciutadania no té recurs ni suport del Govern per poder protegir el seu benestar, la seva salut i el seu entorn davant d'un interès econòmic"

Actualitzada 29/09/2017 a les 19:47

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha lliurat a representants de la plataforma Aldosa Veïns l'informe tècnic emès pel departament d'Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que conclou que els valors de camps electromagnètics que generarà la futura estació transformadora de la Gonarda seran inferiors a la normativa dels països veïns i a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. Calvó s'ha reunit avui amb membres de la plataforma al seu despatx a l'edifici del Govern, amb presència dels cònsols de la Massana, David Baró i Raúl Ferrer, i el director general de FEDA, Albert Moles.



L'informe, encomanat per Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), afegeix que les edificacions existents a la zona on està previst que s'ubiqui aquesta ETR es troben a una distància de més de 50 metres del límit dels edificis que allotjaran aquesta instal·lació i que, per tant, l'afectació dels camps electromagnètics serà pràcticament imperceptible.



Sílvia Calvó ha reiterat que aquesta estació és indispensable per garantir el subministrament elèctric de qualitat a les parròquies de la Massana i Ordino. La ministra ha reiterat als veïns de l'Aldosa la voluntat del Govern de fer-los participar en el projecte arquitectònic i d'integració paisatgística previ a la construcció de l'estació. En aquest sentit, els ha emplaçat a una pròxima reunió, prevista per a les properes setmanes.



La plataforma, molt crítica

De la seva banda, la plataforma Aldosa Veïns s'ha mostrat molt critica amb el Govern. En un comunicat, afirmen que "la ciutadania no té recurs ni suport del Govern per poder protegir el seu benestar, la seva salut i el seu entorn davant d'un interès econòmic". Denuncien que l'executiu prioritza l'acord de fa 26 anys amb Nord Andorrà a la situació residencial actual que "exigiria" un canvi d'ubicació del projecte. "El benestar dels veïns, la voluntat de la població i la preservació del medi ambient no està contemplat dins la idoneïtat del projecte que presenta el Govern", afirmen. Al mateix temps, la plataforma manifesta la seva "decepció" davant de la posició adoptada per la resta d'implicats. Per últim, denuncien que "la falta de consideració de la població esclareix quines són les prioritats del nostre govern actual i reflecteix la mala gestió política davant de situacions que afecten directament a la població".