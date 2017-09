Aprovat el conveni de col·laboració per construir el nou tanatori

El comú també aprova l'adjudicació de la reforma integral de les piscines

La sessió del consell del comú d'Escaldes-Engordany que s'ha celebrat aquest divendres a la tarda ha servit per aprovar el conveni de col·laboració amb el Govern per a la construcció del futur tanatori nacional i sales de vetlla comunals al costat de l'hospital, amb la previsió que estigui enllestit el 2019. El comú també ha aprovat, d'una banda, l'adjudicació de la reforma integral de les piscines i el gimnàs comunal per un import superior als 1,7 milions d'euros i, per altra banda, la instal·lació del nou enllumenat nadalenc, que inclou un sostre de llums per cobrir Vivand aquest any i els dos propers, amb un cost que s'aproxima al milió d'euros. A més, s'ha aprovat el conveni de col·laboració per a la implantació de la bicicleta elèctrica a la parròquia i s'ha anunciat l'alliberament d'un espai de 2.500 metres quadrats a la zona de l'Obac per construir-hi un aparcament amb capacitat per a 600 vehicles.