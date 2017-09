La Massana Fogons celebra la desena edició Els productes de tardor seran els protagonistes. Comú de La Massana

Actualitzada 28/09/2017 a les 06:52

La desena edició de les jornades de cuina de tardor que promou el comú, la Massana Fogons, començarà diumenge vinent. Durant tot el mes, 16 restaurants oferiran un menú especial on predominaran els productes típics de l’estació. A més, del 13 al 15, al Centre d’Interpretació del Comapedrosa, hi haurà les Jornades de micologia per conèixer els bolets autòctons.