“Si tot va bé el tanatori estarà en funcionament el 2019”

El cònsol menor creu que no hauria de ser un projecte complicat i que dividiran el cost del tanatori i el de la sala de vetlles amb Govern.

Li queden poc més de dos anys de mandat però Marc Calvet, cònsol menor, encara té molts projectes per tirar endavant. Els més destacats són les reformes de l’avinguda Carlemany i del tanatori, però no s’oblida dels més petits i la bicicleta, i l’enamora veure un Manet.



Entrem en la fase final de la seva darrera legislatura. Quin balanç en fa fins ara?

En dos anys i mig i amb un equip nou el resum del que hem fet és molt bo. Vam tirar endavant el projecte del Fener, que era molt important per a nosaltres, hem comprat la parcel·la del costat