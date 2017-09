L’ambientació medieval, però sobretot les recreacions històriques i les tribus que emulaven ‘El Senyor dels Anells’ van ser l’atractiu de la 15a edició de la fira de Sant Julià que va cloure ahir i va comptar amb mig centenar de parades i mig més d’activitats i tallers.

Sant Julià de Lòria va viure ahir una incursió d’orcs que van convertir el poble en escenari de combats i rituals protagonitzats pels personatges d’El Senyor dels Anells. Una autèntica vila medieval que tal com reconeixia el conseller de Cultura lauredià, Josep Roig, va tenir com a principal atractiu “la temàtica i l’univers dels orcs”.

“Ha funcionat molt l’animació al carrer, les simulacions i les incursions pel poble, que han tingut molt seguiment”, va narrar. És per això que va avançar que “el que ha funcionat ho mantindrem i potenciarem l’any que ve”. Serà ja la setzena edició d’una festa que