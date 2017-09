“Hem de canviar la Llei del sòl però no sabem com fer-ho”

La cònsol menor d’Encamp creu que podria ser una bona acció per a tots els comuns i vol parlar amb els consellers generals. confia d’acabar el mandat amb el programa esgotat

Esther París celebra que el comú hagi superat una etapa difícil, a nivell de finances, i és optimista a l’hora d’encarar els plans de futur. Diu que el pla de dinamització s’aprovarà a final d’any i no comparteix les crítiques sobre la manca d’inversió a la parròquia.



Quin balanç faria de l’acció de Govern en aquest mandat?

Portem dos anys i per a nosaltres és molt positiu. Podem realitzar molts dels projectes que ja portàvem de la legislatura anterior, i sobretot hem pogut arreglar les finances comunals.



Això els va obligar a endarrerir l’inici de l’activitat?

Com que no vam aprovar el marc pressupostari