Vidal garanteix que les màquines entraran a treballar-hi el 9 d’octubre, després de les classificatòries del Mundial de pesca

El conseller d’Obres i Urbanisme, Joan Vidal, va garantir ahir que l’inici d’obres del projecte del circuit de ràfting serà en poc més de dues setmanes. “Les màquines hi entraran el dilluns 9 d’octubre”, va asseverar Vidal, que va mostrar-se convençut d’aquesta data. El conseller lauredià no va donar encara detalls sobre en quin punt començaran els treballs, que en principi seran de condicionament i que a posteriori han de suposar diverses intervencions al riu i infraestructures per a la càr­rega i descàrrega de barques als punts de començament i final del recorregut, susceptibles de patir canvis respecte el projecte