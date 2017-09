Marsol busca el turisme xinès a Los Angeles Marsol viatja a Los Angeles per promocionar la ciutat. CALV

Actualitzada 22/09/2017 a les 07:05

La cònsol major, Conxita Marsol, va participar en la cimera anual de la Federació Internacional de Ciutats Turístiques després que la capital fos admesa com a membre, la passada primavera. A més, la delegació andorrana va fer contactes, especialment amb el mercat xinès, per tal de presentar el país com una destinació atractiva per a aquest perfil de turista asiàtic.