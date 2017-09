El cònsol menor explica que la principal preocupació de la corporació és treballar en les polítiques públiques

El cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, es va mostrar molt content perquè una infraestructura com el casino que es vol fer al país acabi a la parròquia, encara que “no entrarem en cap guerra per tenir-lo”, va dir. Segons el cònsol menor, aquest equipament podria ser una gran font de beneficis, però “la nostra principal preocupació són les clavegueres, els ciutadans, els equipaments i, finalment, el casino. Sabem que econòmicament seria molt beneficiós per a nosaltres, però entenem que hi ha coses bastant més importants abans”. El comú no amaga que diverses empreses s’hi han posat en contacte per conèixer