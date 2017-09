Marsol i Codina assisteixen a la cimera anual de la Federació Internacional de Ciutats Turístiques (WTCF) a Los Angeles

La capital busca atraure el mercat xinès Marsol durant la seva assistència al WTCF Comú Andorra la Vella

Actualitzada 21/09/2017 a les 11:00

La cònsol major, Conxita Marsol, juntament amb la consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, es troben a Los Angeles (EUA) on han participat en la cimera anual de la Federació Internacional de Ciutats Turístiques (WTCF) després que aquesta organització hagués admès la capital com a membre la passada primavera.



Durant la cimera, ha tingut lloc l’acte d’acceptació d’Andorra la Vella com a nou membre, un aspecte que ha dotat d’una especial rellevància la ciutat entre els participants. A més a més, la cònsol major ha mantingut trobades amb els diversos alcaldes participants, com Beijing, Los Angeles, Ottawa, Qingdao, Panamà, Torí, Marràqueix, Lima o Sevilla, a través de les quals s’han presentat les potencialitats turístiques d’Andorra i s’han establert canals de cooperació en matèria turística entre institucions.



A més del contingut estricte de la cimera, la delegació andorrana ha participat en la fira de turisme que ha tingut lloc al voltant de la reunió, a través de la qual s’ha contactat amb diversos operadors turístics, especialment del mercat xinès, per tal de presentar Andorra com una destinació atractiva per aquest perfil de turista asiàtic.



La trobada ha estat programada amb diversos fòrums de debat a l’entorn de l’impacte de la globalització en el desenvolupament de les ciutats turístiques del món, on s’ha posat de manifest, entre altres, l’impacte de l’excés de turisme en les principals ciutats turístiques del món, així com l’amenaça que suposa el terrorisme global en la desestabilització del mercat turístic mundial. Finalment ha estat adoptada la declaració WTCF Los Angeles Declaration, que recull els principals aspectes tractats durant la cimera.



La World Tourism Cities Federation (WTCF) és una organització no governamental creada l’any 2012 a Beijing, i el seu eslògan és “millorar la vida a les ciutats a través del turisme”. Compta amb 128 ciutats membres de 62 països–moltes de les quals són reconegudes mundialment en el món del turisme com Londres, Roma, Atenes, San Francisco-, a banda de nombroses ciutats xineses com Beijing, Shanghai o Qingdao i la participació de més de 65 membres institucionals (línies aèries, agències de viatge, agències turístiques....). L’organització agrupa tota la cadena turística per tal de crear una plataforma d’intercanvi i d’experiències i cooperació entre els membres, especialment entre el mercat turístic xinès i la resta del món.