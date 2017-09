Els comuns incorporen 22 vehicles de nova tecnologia per a la recollida selectiva de residus

La ministra Sílvia Calvó afirma que els nous camions impulsaran la recollida selectiva, que actualment supera el 40% i es vol que arribi al 50% el 2020

Actualitzada 21/09/2017 a les 16:59

Els comuns de les set parròquies han incorporat 22 vehicles de nova tecnologia per a la recollida selectiva de residus. Els comuns van redactar un plec de bases conjunt per a la recollida de residus i el manteniment dels contenidors i l’any 2016 van adjudicar el servei a l’empresa Pirinenca de Serveis per vuit anys, prorrogables dos anys més.



Anteriorment, aquest servei comunal l’oferia cada comú a la seva parròquia, però segons el cònsol de la Massana, David Baró, que ha parlat en representació de tots els comuns, al mancomunar i centralitzar el servei s’ha fet un “pas endavant” per aconseguir més eficiència i millorar la gestió. El president de Pirinenca de Serveis, Daniel Armengol, ha explicat que l’any 1998 van tenir la primera experiència mancomunada amb la recollida de vidre i ara “és un procés que culmina”, ha assegurat.



Les diverses autoritats han destacat l’eficiència i seguretat dels nous vehicles que permetran “reduir la petjada mediambiental”, com ha recalcat David Armengol. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha afirmat que la flota té una qualitat acústica i un nivell d’emissions més baix que l’anterior, de manera que “ajudarà a millorar la qualitat de l’aire". La gerent de vehicles especials de Mercedes-Benz, Laura Rodríguez, ha explicat que els vehicles incorporen un fre de motor optimitzat, fre d’emergència i un sistema d’insonorització especial.



Silvia Calvó ha indicat que la recollida selectiva de residus actualment està a uns “bons nivells", concretament al 40%, per sobre de la mitjana d’Europa que és del 30%. Tot i això, Calvó ha assegurat que l’objectiu de cara a l’any 2020 és arribar al 50% i ha apuntat que els nous vehicles ajudaran a impulsar aquesta recollida. A més, la ministra ha destacat que espera que l’octubre ja es puguin tenir els permisos de transport transfronterer, per tal de començar a aplicar la recollida de matèria orgànica, que posteriorment es trasllada a la Seu d’Urgell.



El president de Pirinenca de Serveis, Daniel Armengol, ha aprofitat l’ocasió per reclamar a les autoritats una llei de concessions públiques pe tal “d’establir més seguretat jurídica i abaratir els serveis”.