El Centre d'Interpretació del Comapedrosa rep 2.500 visitants

És la xifra corresponent als mesos d’estiu i des del comú asseguren que la volen potenciar

Prop de 2.500 persones van visitar aquest estiu el Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC), i van voler participar en les diferents activitats que s’hi desenvolupen, com ara l’experiència 3D, que es va inaugurar al maig, o l’exposició El més extrem d’un país. El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, va destacar la importància del CIC per a la parròquia, ja que “s’està convertint en un element dinamitzador del poble d’Arinsal i un centre de coneixement sobre el Parc Natural del Comapedrosa. Estem potenciant les accions que s’hi fan amb la intenció d’arribar tant als turistes com al