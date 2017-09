Actualitzada 19/09/2017 a les 06:58

El conseller general per SDP Víctor Naudi ha instat el Govern que li faci arribar documentació per fer el seguiment de les actuacions dutes a terme als treballs de condicionament i implantació de barreres dinàmiques de protecció de caiguda de blocs rocosos i en la canalització del riu que s’estan duent a terme a la zona coneguda com a Prats de Rei al poble de Pal.