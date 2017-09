Les obres al carrer Creu Grossa de la capital s'acabaran la setmana que ve

Els treballs a la canonada d’aigua potable s’han acabat i s’ultimen els de les voravies

Actualitzada 19/09/2017 a les 09:56

El comú de la capital va apagar ahir la polèmica sobre la denúncia d’SDP per la gestió de les obres als carrers Bisbe Príncep Iglesias i de la Creu Grossa i que, segons la formació progressista, va provocar que l’inici del curs escolar la setmana passada es veiés afectat per embussos i dificultats per accedir al col·legi Sant Ermengol. Fonts del comú d’Andorra la Vella van explicar que les limitacions més importants per als busos escolars es van produir el passat dia 11, quan es va iniciar el curs escolar, però que tant els col·legis com els pares n’estaven al corrent des de feia dies. A partir del dia 12, els busos escolars podien circular amb normalitat pels carrers afectats per les obres.



SDP també es va queixar que els serveis de les ambulàncies i de seguretat ciutadana es van veure perjudicats per accedir a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. El comú de la capital afirma que les obres a la canonada d’aigua potable ja s’han acabat i que ara s’està ultimant la creació de les voravies que no existien i que permetran millorar la seguretat. La previsió és que aquests treballs s’acabin a mitjan de la setmana que ve. Mentre no finalitzin les obres, s’ha acordat establir un sentit únic de pujada dels vehicles. Els autobusos de transport escolar poden pujar i baixar pel mateix carrer de la Creu Grossa i un agent de circulació els facilita el pas cap a l’avinguda Meritxell. El comú de la capital també va tancar les especulacions sobre suposats favoritismes en l’adjudicació de l’obra a la canonada d’aigua potable, que es va adjudicar per via directa a la mateixa empresa que feia la separativa d’aigües i que era propietat del germà del conseller d’Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés. L’equip comunal no va fer més declaracions sobre aquest tema i es va remetre al que ja es va debatre al consell del comú del passat mes de juny, quan des del PS + I es va insinuar que Cortés podria tenir afinitat per la companyia adjudicatària de les obres.



Les obres a la canonada d’aigua potable dels carrers es van adjudicar de manera directa perquè les deficiències es van detectar un cop es van inciar les obres de les separtavies d’aigües. Per motius de seguretat, el comú d’Andorra la Vella va decidir adjudicar els treballs de manera directa per no posar en risc els treballadors en cas que la canonada es rebentés.