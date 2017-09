El comú lauredià es troba amb la negativa de l’hotel Imperial i de la família Mayol per ubicar-hi les zones de sortida i arribada

El projecte per fer un circuit de ràfting a Sant Julià es troba aturat per diversos problemes, segons van explicar fonts properes al cas. Un dels més greus és que tant l’hotel Imperial, que es troba a l’espai on estava previst l’inici de l’activitat, com la família Mayol, propietària del terreny on s’hi preveia l’arribada, rebutgen l’acord que els proposava el comú. Tant a l’espai d’inici com al del final és necessari que es facin unes infraestructures perquè s’hi ubiquin les barques i hi hagi les operacions de càrrega i descàrrega d’usuaris. La situació és diferent en els dos casos,