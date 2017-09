Conxita Marsol defensa que la designació es realitzarà amb un procés més complex de l’habitual però amb transparència

El conseller de la minoria de Cd’i +Liberals d’Andorra la Vella, Víctor Pintos, va considerar ahir que hi ha un “component d’amiguisme i compensació de favors” en el plantejament que fa la majoria demòcrata per incorporar Alain Cabanes com a director del departament d’Esports. Cabanes va formar part de la llista de DA a les eleccions comunals. La modificació d’organigrama de l’àrea va ser el punt que va aixecar més polseguera en la sessió de comú de la capital, ahir. Alain Cabanes passarà pels càrrecs de tècnic i cap d’àrea de Projectes Especials abans de ser nomenat director, previsiblement en