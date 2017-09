Mortés lamenta que Sant Julià hagi plantejat tard l'informe sobre les competències i transferències

El cònsol major d'Ordino assegura que la legislació és "interpretable" i ha recordat que també hi ha informes del Govern que validen la constitucionalitat dels textos

Actualitzada 14/09/2017 a les 16:54

L'informe del catedràtic Miguel Ángel Aparicio sobre les lleis de competències i transferències, que aquesta setmana ha sortit a la llum i que havia encarregat el comú de Sant Julià de Lòria, ha "sorprès" a tots els cònsols, ha assegurat el mandatari de la corporació d'Ordino, Josep Àngel Mortés. El cònsol ordinenc ha explicat avui en acabar el consell de comú que no sabia que Sant Julià l'havia encarregat, i que considera que arriba tard. "S'hauria d'haver fet abans", "quan s'estaven discutint" les lleis, ha manifestat.



En qualsevol cas, i davant els indicis d'inconstitucionalitat que apunta l'informe d'Aparicio, Mortés ha opinat que tot "és interpretable", recordant que el Govern també té informes que apunten cap a l'altra direcció. Si realment hi ha dubtes sobre punts que podrien contradir la Carta Magna, ha confiat que es resoldran via esmenes dels grups parlamentaris o, en darrera instància i si algú hi recorre, via el Tribunal Constitucional.



En aquest punt, la minoria liberal del comú ha manifestat que si finalment es demostra que hi ha indicis d'inconstitucionalitat, "no estaríem a favor" de les lleis. "Si l'informe està ben fet s'hauria d'escoltar" i mirar de canviar-ho, ha valorat la consellera Sandra Tudó.



En un altre ordre de coses, i preguntat per com evolucionen les negociacions amb Joan Viladomat, màxim accionista de Saetde, perquè entri a formar part de l'accionariat d'Ordino-Arcalís, el cònsol ha informat que properament convocarà una reunió de poble per explicar-ne tots els detalls. Posteriorment es farà el concurs públic (previst per a l'octubre), perquè tots els interessats en l'estació hi puguin participar.



Precisament pel que fa al concurs públic, l'oposició ha celebrat que el comú es decanti per aquesta fórmula. "Un concurs per a tothom", "que és el que havíem demanat des del principi", ha recordat Tudó.



Forfet per esquiar a Arcalís, Grau Roig i el Pas de la Casa

Davant la possibilitat de crear un forfet que permeti, a banda d'esquiar a Arcalís, fer-ho també al Pas de la Casa-Grau Roig (opció plantejada pel mateix Viladomat aquest dijous davant la comissió legislativa d'economia), Mortés s'hi ha mostrat a favor. "Ho veiem perfecte", i seria "un bon principi" per crear un forfet únic a totes les pistes del país, al seu parer. Finalment, el cònsol ha manifestat que l'entrada de Viladomat a Secnoa no té perquè implicar canvis a la plantilla actual.