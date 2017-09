Actualitzada 14/09/2017 a les 06:33

El Govern invertirà 132.000 euros en el pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra, que afecta la capital i Escaldes. El pla, reivindicat pels comuns, determinarà les actuacions a seguir per millorar, entre d’altres, la xarxa viària i l’aparcament, i apostarà pels vehicles sostenibles i la qualitat de l’aire, així com per l’optimització i racionalització dels recursos.