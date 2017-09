Vila diu que l'informe vol perfeccionar la llei de competències i transferències

Diu que l'ha enviat als grups parlamentaris per "responsabilitat política"

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, ha comparegut aquest dimarts a la tarda davant dels mitjans per explicar el seu posicionament en relació a l’informe jurídic que el comú lauredià va encarregar per analitzar les lleis de transferències i competències. Segons ha explicat Vila, aquest document es va encomanar després que la taula tripartida demanés als comuns que “aportessin les seves opinions”. Ara aquest informe ha detectat diversos punts que podrien entrar en contradicció amb la Constitució.



En aquest sentit, Vila ha indicat que l’objectiu de l’informe és perfeccionar la llei i evitar que s’aprovi una normativa que després s’hagi de reexaminar. Per això el comú ja l'ha fet arribar als grups parlamentaris perquè “puguin tirar endavant les millors lleis possibles per a aquest país” i també “per responsabilitat política”. El cònsol major d’Encamp ha ressaltat que ara “és feina dels grups parlamentaris” utilitzar l’informe de la “millor manera possible”. “El que es pretén és ajudar els legisladors a perfeccionar el text, enriquir el debat sobre aquesta matèria i aportar nous elements d’anàlisi”.



Vila també ha afirmat que “no durarem gaire al comú, ens fotran al carrer, tardaran més o menys, i en canvi aquesta llei durarà per molts anys”. Per això, el cònsol major ha apel·lat a la responsabilitat política que tenen com a comú i que els ha emprès a enviar aquest informe als grups parlamentaris.



El cònsol major també ha indicat que aquest dimarts al matí ha mantingut una reunió amb el cap de Govern, Toni Martí, i que aquest ha entès que el document ha nascut després de la demanda de la taula tripartida. “La relació amb el Govern és bona i la reunió ha estat distesa, però de vegades no tothom té el mateix punt de vista i és bo que cadascú aporti el seu”.