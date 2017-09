Reunió de poble per exposar l'oferta de Saetde

Mortés explica que el concurs públic per Arcalís s’obrirà a l’octubre, un cop que els veïns en coneguin pros i contres

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, convocarà abans de final de mes una reunió de poble per informar els seus conciutadans del concurs públic per a l’ampliació de capital d’Arcalís i per exposar-los “els pros i contres” de vendre una majoria de les accions de Secnoa, la societat que gestiona l’estació. Mortés reitera que “qualsevol inversor” pot presentar-se al concurs públic que s’obrirà “com a màxim” a principi d’octubre, si bé admet que en la reunió caldrà donar també detalls de l’oferta de l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, que és ara mateix la que hi ha sobre la

