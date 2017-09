Josep Vila enutja el Govern amb l'informe contra la reforma comunal

L’executiu tem que els liberals vulguin utilitzar els dubtes que pugui generar l’estudi per fer marxa enrere i no votar a favor del text consensuat

Govern està enfurismat contra el cònsol lauredià perquè Josep Vila va encarregar un informe a l’exmagistrat del Tribunal Constitucional Miguel Ángel Aparicio contra la reforma de competències i transferències que van consensuar l’executiu, el grup parlamentari liberal i els set comuns. L’enfadament contra Vila se centra en el fet que, segons fonts properes a l’executiu, l’única voluntat de demanar un informe era buscar vies d’aigua per poder atacar-lo. A més, Sant Julià no té res a guanyar en cas que la reforma finalment s’ensorri, perquè amb el manteniment del model actual no té un percentatge més gran del pastís.

