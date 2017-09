El Club Internacional va organitzar la quarta edició del Fun@Pal per recollir fons que després donen a la beneficència. Enguany, els Special Olympics.

Per quart any consecutiu, el Club Internacional va organitzar la festa Fun@Pal, amb l’objectiu de recaptar fons per destinar-los a entitats benèfiques. Enguany, l’organització escollida són els Special Olympics d’Andorra, la selecció de natació, però en edicions anteriors també van rebre donacions d’aquest col·lectiu, la Creu Roja, l’associació Hi arribarem i, en la primera, van ser cinc les entitats beneficiades. La festa va començar a les 11.00 al pla de la Caubella, però el vent i el fred que feia va deslluir una mica la jornada. El públic assistent, majoritàriament anglòfon, va poder gaudir de les activitats preparades per l’organització