La capital, Escaldes i Encamp crearan una única targeta per a l'aparcament

Marín no descarta que la iniciativa pugui entrar en funcionament el 2017, però diu que encara s’hi ha de treballar

Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp treballen per implementar una targeta única que permeti utilitzar els aparcaments comunals de totes tres parròquies amb més facilitat. La cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, explica que l’objectiu és que la targeta única sigui realitat “d’aquí a uns mesos”, malgrat que encara no hi ha un termini i que no es preveu la unificació de preus. “Confiem en [tirar endavant] la iniciativa”, posa en rellevància Marín. La cònsol major escaldenca no descarta que el sistema pugui entrar en funcionament aquest mateix 2017, però detalla que abans cal acabar de coordinar “el sistema informàtic” de