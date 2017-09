El comú posa bona nota a la primera edició d'Esports d'Estiu per a la gent gran

Actualitzada 10/09/2017 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

Escaldes-Engordany ha tancat amb èxit el programa d’Esports d’Estiu dedicat a la gent gran. Els departaments d’Esports i de la Gent Gran han extret un balanç molt positiu del programa destinat a majors de 60 anys. La gent gran de la parròquia ha gaudit de diferents activitats esportives que s’han dut a terme durant 4 setmanes repartides entre els mesos de juliol i agost. L’aquagym, els jocs de destresa i coordinació, l’hoquei, les curses d’orientació, els exercicis de manteniment i relaxació juntament amb la sortida dels dijous a la muntanya, han estat algunes de les activitats més valorades pels assistents.

El conseller d’Esports del comú, Jordi Vilanova i la consellera de Gent Gran, Sandra Tomàs, s’han mostrat satisfets de la iniciativa, que ha ofert activitats físiques i mentals a aquest col·lectiu, per ajudar-los a mantenir capacitats motrius, augmentar l’autoestima i mantenir-se actius. La cap de Gent Gran, Maria Lupiáñez, ha traslladat la satisfacció i el compromís dels participants en les activitats. Així, Lupiañez ha expressat que “els participants estaven molt contents de la programació, que ha estat variada, divertida i innovadora per la majoria d’ells” i que “un altre afegit important ha estat la filosofia emprada, des de la seva planificació fins a la posada en pràctica, amb l’atenció centrada en les persones de forma individual”.



LA XIFRA

56 Padrins i padrines. L’assistència a les activitats esportius d’estiu per a la gent gran ha sumat una seixantena de persones. A més, el programa ha estat possible gràcies a dos monitors titulars i una monitora de la llar, que han treballat en l’assessorament i coordinació.