El comú inverteix 600.000 euros a la carretera de Sispony

És una de les obres més reclamades pels veïns i permetrà eliminar un dels punts negres de trànsit de la parròquia

Actualitzada 07/09/2017 a les 06:29

Arnald Sanllehy La Massana

El cònsol major de la Massana, David Baró, va anunciar que dijous vinent començaran les obres d’eixamplament de la carretera de Sispony, per “augmentar la seguretat i millorar la visibilitat d’aquest tram amb molts revolts”. Els treballs afectaran un espai de poc més de 400 metres i tindran un cost de 607.877 euros, la qual cosa representa un “30% de la partida d’inversions per a aquest any”, va assegurar Baró en la darrera sessió del consell de comú, que es va celebrar ahir. El cònsol va voler remarcar la voluntat de la corporació de millorar les carreteres secundàries, “les que depenen de nosaltres”, i mantenir els vials de la parròquia “amb la màxima seguretat possible”.

Les obres de la carretera de Sispony s’han adjudicat a l’empresa Constructora d’Obres Públiques, SA, que va ser l’entitat que es va presentar al concurs i va “proposar l’oferta més bona i també la més barata”. A més, el cònsol major hi va afegir que el cost de les obres es dividirà en dos terminis de pagament: “El 70% entrarà dins del pressupost d’aquest any i el trenta restant es finançarà amb els fons del 2018.” En el ple també es va detallar que els treballs tindran una durada de set mesos, de manera que finalitzaran a mitjan març, i només durant dues setmanes es crearà un pas alternatiu dirigit per semàfors, evitant així haver de tallar el trànsit, una situació que va alegrar el cònsol major perquè “l’afectació final serà mínima i, per tant, no crearà molèsties als veïns i donem una sortida a una de les seves demandes històriques”.

L’eixamplament de la carretera de Sispony anirà des del punt quilomètric 0+540 fins al 0+950 i s’emmarca dins la política de millora de la xarxa viària secundària de la parròquia, que porta a les poblacions més allunyades de la Massana i que vol acabar “a poc a poc amb tots els punts negres que tenim”, va comentar el cònsol. En aquest sentit, fa dos anys ja es va fer un “esforç d’inversió molt important a l’Aldosa” i el següent pas serà fixar-se en la part d’Anyós. “El que volem fer a partir d’ara serà treballar en el pont d’Anyós i això es veurà clarament quan aprovem el pressupost pel 2018”, va explicar Baró.

El segon punt de l’ordre del dia del consell del comú massanenc va ser la modificació, per setena vegada, del pla general d’ordenació i urbanisme, que es va aprovar per unanimitat. Al ple d’ahir no hi va poder assistir el conseller Albert Esteve, l’únic representant de la minoria.