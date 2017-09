Més de la meitat de les plantes de tabac, afectades pel mal temps

Hi va haver sis pedregades durant el període estival que van perjudicar el 57 per cent del total de la plantació

Les fortes pedregades que han caigut sobre les parcel·les de tabac n’han afectat, una o més vegades, 450, i això va donar origen a la realització de 366 peritatges, segons va informar ahir en un comunicat l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA). El 70 per cent de tota la collita s’ha vist afectada per les inclemències meteorològiques, però després del corresponent peritatge, l’afectació real de la qualitat de les plantes de tabac es va reduir fins al 57 per cent, una xifra igualment preocupant, ja que més d’una de cada dues plantes s’ha vist maltractada pel temps. A més,