El foc ha obligat a desallotjar l'edifici i atendre quatre persones per intoxicació a causa del fum

Actualitzada 04/09/2017 a les 11:55

Pels volts de les 6 del matí el cos de bombers ha rebut l'avís d'un incendi a l'hotel Eureka, a la part alta de l'avinguda Carlemany. Fins allà s'hi han desplaçat cinc vehicles de bombers, inclosa l'ambulància del SUM i una quinzena d'efectius, per apagar les flames, que es veien des del carrer i han alertat els veïns de la zona. L'incendi s'ha originat a la quarta planta de l'edifici, concretament al menjador d'un dels immobles, han explicat des del cos de bombers. Aquesta planta és una zona que no és hotel sinó d'habitatges, i hi viuen persones durant tot l'any. L'origen de les flames es desconeix i s'investigaran durant el matí.



A causa de l'incendi s'ha evacuat l'edifici, tant la zona residencial com la zona de l'hotel. La cuina i el menjador de l'habitatge s'han vist afectades pel foc, mentre que tota la planta quarta per les flames, i la tercera per l'aigua dels bombers.



Algunes persones han quedat atrapades per les flames i no podien baixar per l'escala de l'immoble, motiu pel qual els bombers han hagut d'utilitzar un camió escala. A les set del matí s'ha donat per controlat l'incendi, tot i que els bombers encara hi són per acabar de remullar la zona i controlar que una espurna no faci revifar de nou les flames. La Policia també ha anat al lloc dels fets per obrir una enquesta i començar a determinar les causes del foc. Les persones de l'hotel desallotjades ja han pogut tornar a les seves habitacions.



Quatre persones, entre elles un bomber, han hagut de ser ateses per inhalació i intoxicació de fum, motiu pel qual han estat traslladades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Totes elles seran donades d'alta al llarg d'aquest matí, han informat fonts hospitalàries. També s'ha de lamentar la mort d'un gos, que s'ha trobat dins l'immoble on s'ha originat el foc.



La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marin, el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre de Justícia, Interior i Afers Exteriors, Xavier Espot, s'han desplaçat fins la zona per comprovar in situ la situació.