La corporació va fer públic el concurs per adjudicar les obres, que es resoldrà a final de mes, i vol que s’acabin abans del juny

El comú de Canillo va adjudicar la realització de les obres de la caseta de turisme del mirador del Roc del Quer i a les bases es demana que estiguin finalitzades abans de l’estiu vinent per poder aprofitar al màxim aquesta època de l’any. Els treballs començaran un cop s’adjudiqui l’obra, el 29 de setembre, i l’empresa escollida haurà de treballar sobre el projecte ja redactat durant els mesos de tardor. Després s’aturaran per deixar passar els mesos d’hivern, molt més complicats per realitzar les obres, i es reprendran el segon trimestre del 2018. Durant la primera fase s’espera que