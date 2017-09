El comú anunciarà el nou ús de l'alberg de la Comella en pocs dies

La corporació afirma que l’activitat que s’hi farà serà “limitada” en el temps, mentre treballen en les bases per al concurs definitiu

L’alberg de la Comella tindrà un nou ús a mitjans de mes, segons va anunciar la consellera de Social, Ester Vilarrubla, encara que aquest serà provisional, “només perquè la instal·lació es mantingui oberta i no es quedi descuidada. Volem que segueixi donant servei i aprofitar l’espai”. Vilarrubla no va avançar l’activitat exacta que s’hi farà, però des del comú asseguren que ben aviat s’anunciarà quina serà. A més, afirmen que serà una activitat “limitada” en el temps i que mentrestant, la corporació seguirà treballant en les bases del concurs per cedir la gestió de l’alberg, que està tancat des del