La capital mantindrà les colònies però buscarà una "alternativa" a l'alberg

Actualitzada 31/08/2017 a les 20:15

Fins a 120 infants han gaudit aquest estiu de les colònies que ha ofert el comú d’Andorra la Vella al llarg d’aquest estiu. S’han celebrat dos torns de dotze dies que han esgotat totes les places disponibles i, de fet, la participació ha estat la mateixa que en anys anteriors ja que, tal com ha explicat la consellera de Social, sempre s’omplen els dos torns que s’ofereixen. Ester Vilarrubla ha fet una valoració “molt positiva” de l'activitat, perquè ha transcorregut sense cap incident. De cara a l’any que ve, ja es pensa en possibles “alternatives” en cas que l’alberg de la Comella no estigués disponible.



D’aquesta manera, cal recordar que la voluntat de la corporació comunal és trobar una finalitat a aquestes instal·lacions –un cop van ser tancades al mes de febrer per evitar la competència als privats– a través d’una concessió de la gestió. Encara es treballa amb aquest objectiu, segons Vilarrubla, que ha afegit que segurament aquest mes de setembre hi podria haver alguna novetat, tot i que no sigui la solució definitiva. La intenció, tal com ha afegit la consellera de Social, és que hi pugui haver “el màxim rendiment per a les instal·lacions”. I, en cas que l’alberg no estigui disponible de cara a l’any que ve per a les colònies, no corren perill, ja que Vilarrubla ha assegurat que es mantindran i que es buscarien alternatives, com podria ser que se celebressin en altres infraestructures com ara Naturlàndia o AINA. Tampoc es plantegen, tot i la gran demanda, augmentar les places disponibles en aquestes colònies, ja que “la logística és complicada” i tampoc no saben “si hi hauria molta més demanda”. En aquest sentitt, la consellera comunal ha recordat que a la parròquia es fan altres activitats per als infants durant l’estiu.



Els 120 nens d’entre els set i els catorze anys que han participat en els dos torns de colònies han dut a terme “moltes activitats”, tal com ha comentat la monitora Cristina Valent, que ha fet una valoració molt positiva perquè “han gaudit molt” tant els infants com els monitors. De fet, ha subratllat el fet que els infants gaudeixin de l’activitat convivint entre ells, amb “cohesió de grup”. Àlex Garcia, un altre dels monitors, ha insistit en el fet que el més important és que els nens “s’ho passin bé”, però amb uns “límits i normes”. Ha conclòs que, en general, els infants els fan “molt cas”.



Aquest dijous els participants a les colònies han ofert un seguit d’espectacles com balls, acudits o teatre, per cloure les colònies. El sopar serà més informal que durant els dies de colònies i finalment hi haurà una festa.