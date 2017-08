La Mare de Déu de l'Oratori tanca les celebracions litúrgiques

Actualitzada 30/08/2017 a les 11:00

L'adoratori de la Mare de Déu de l'Oratori celebrarà dissabte la seva diada. La festitivat començarà a les 11 hores amb una missa solemne a l'adoratori situat a les Bons, a l'inici de l'antic camí ral de Canillo. Els actes previstos continuaran amb una ofrena floral, la tradicional cantada de goigs per part dels assistents i un aperitiu.



Cal dir que, antigament, quan la carretera no existia, en aquest punt començava el tram més dur del camí ral en direcció a Meritxell i Canillo, per la qual cosa els vianants aprofitaven per descansar i resaven una salve a la Mare de Déu.



Explica la llegenda que lʼoratori el van construir tres pagesos el segle XIX, fruit dʼuna promesa que van fer a la Mare de Déu: un dia, mentre treballaven la terra, els va sorprendre una tempesta molt forta, i de la por que van passar van prometre a la Mare de Déu que, si seʼn sortien, li farien un oratori. La petita construcció acull al seu interior una bonica majòlica.