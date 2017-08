El comú de la capital es prepara per posar fi a la concessió dels Pouets

Marsol admet que ja pensen en la rescissió del contracte amb l’adjudicatari perquè no han rebut la documentació requerida

El comú d’Andorra la Vella pensa ja en la resolució de la concessió de l’aparcament dels Pouets, després que l’empresa adjudicatària de l’explotació, Dionis SLU, no hagi entregat encara els informes tècnics que porten mesos requerint-li. La falta d’aquesta documentació va empènyer justament l’administració a resoldre el tancament preventiu de la instal·lació, mitjançant un aute a la batllia. La cònsol major, Conxita Marsol, admet que “està tot igual” i que l’administració està enllestint la documentació necessària per poder tirar endavant al setembre la resolució del contracte amb l’adjudicatari.

“L’aparcament continua tancat perquè no tenim cap novetat al respecte”, lamenta Conxita Marsol.