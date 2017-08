Actualitzada 29/08/2017 a les 06:57

El proper cap de setmana, 2 i 3 de setembre, tindrà lloc la 30a edició de l’Aplec de la sardana, que està organitzat per l’Agrupació Sardanista La Grandalla. La plaça dels Arínsols d’Encamp ha estat l’escenari escollit per a aquest esdeveniment folklòric. També es podrà gaudir d’una actuació dels Castellers d’Andorra, així com una arrossada popular.