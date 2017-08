El comú de la Massana embarga 200.000 euros

Els afectats poden presentar un recurs per via administrativa en el termini màxim d’un mes

El comú de la Massana, a través d’un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), ha ordenat l’embargament de 209.536 euros de diferents ciutadans. Lajunta de govern del comú va resoldre adoptar els acords d’embargaments dels béns dels obligats tributaris després que no s’hagi fet efectiu el pagament dels deutes corresponents. Contra la resolució d’acord d’embargament, es pot interposar un recurs per via administrativa en el termini d’un mes natural des de la data de notificació de la resolució.

La interposició d’un recurs no suposa la suspensió de l’execució de l’acord d’embargament excepteen els casos en els quals els deutors