Actualitzada 25/08/2017 a les 06:55

La frontera del riu Runer va registrar ahir cues per sortir del país. Unes retencions que es van allargar durant tota la tarda, arribant als 2,5 quilòmetres de llargada. El servei de Mobilitat va informar que la congestió va començar pels volts de dos quarts de sis de la tarda i va durar fins a quarts de deu del vespre, quan encara hi havia un quilòmetre de lentitud per sortir.