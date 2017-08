Escaldes preveu pisos més alts i espais verds al Clot d'Emprivat

La cònsol, Trini Marín, indica que el desenvolupament a la zona és clau per a la parròquia, i diu que d’altres eixos destacats són l’Obac i Engolasters

Escaldes-Engordany va acordar ahir, en sessió de comú, l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació i Urbanisme (POUP) revisat. Un dels principals objectius és el desenvolupament de la zona del Clot d’Emprivat, que es considera clau en el creixement de la parròquia, segons va apuntar la cònsol major, Trini Marín. El cònsol menor, Marc Calvet, va concretar que s’hi preveu alliberar zones de sòl i impulsar la construcció de pisos “més alts” que podrien arribar a les 20 plantes i que deixarien espai lliure en planta baixa. L’equip comunal ha enllestit una revisió que engloba un gruix de 40 modificacions i que “conforma una revisió profunda i més acurada del POUP, amb l’objectiu de determinar les línies bàsiques d’un creixement urbanístic ordenat i sostenible de la parròquia”, va defensar Calvet. “En una zona que té un futur molt important, es busca deixar espais en planta baixa més amplis i ocupin més alçada, per tenir aquesta sensació d’amplitud i no ocupar tant tota la parcel·la”, va afegir el cònsol menor “Tot i que l’edificació no la veurem fins d’aquí 20 anys, l’objectiu és no perdre de cop tot l’espai d’esbarjo que hi ha”, va valorar Calvet.



Marc Calvet va destacar així que la revisió preveu tres grans modificacions a les zones del Clot d’Emprivat, Engolasters i la car­retera de l’Obac. En aquest sentit, es construirà un vial paral·lel a la carretera de l’Obac perquè no s’urbanitzi a la carretera i pugui mantenir-se “com una via ràpida i una carretera de sortida a Escaldes i d’accés a Encamp”, va explicar la cònsol major, Trini Marín. Engolasters és una altra de les zones destacades, ja que s’hi busca que “s’hi edifiqui en base a petits nuclis i concentrant edificacions” per respectar-hi l’entorn natural i “sense massificar-ho”. El conseller liberal, Marc Magallón, va mostrar-se d’acord d’alliberar zones de sòl per als vianants, afavorint la construcció de pisos “més alts i esvelts”.



50 places més d’aparcament

En la mateixa sessió, va aprovar-se la proposta d’acord per a l’ar­rendament de dues parcel·les de 378 metres quadrats i 985 metres quadrats per a destinar-les a aparcament públic. Els dos contractes d’arrendament entre els propietaris i el comú permetran adequar un pàrquing exterior amb capacitat per a 50 vehicles i amb un accés rodat per l’avinguda de les Escoles. En aquest sentit, Trini Marín i Marc Calvet van destacar que l’objectiu de la par­ròquia és oferir més places d’aparcament en punts “estratègics, sensibles i necessaris”. La nova infraestructura, que estarà llesta a l’entorn de novembre, està pensada per donar un millor servei als pares que porten els nens i nenes a l’escola i als petits comerços que hi ha justament en aquesta àrea. Segons Marc Calvet, el comú estudia la possibilitat d’instal·lar un ascensor i unes escales que permetin als vianants accedir des de l’avinguda del Pessebre a l’aparcament.



La sessió de comú d’Escaldes que va celebrar-se ahir va mantenir, d’inici, un minut de silenci en homenatge al difunt Matías Aleix Santuré, notari durant quatre dècades i pare del conseller comunal de Medi Ambient, Didier Aleix.





