Les obres de prolongació del car­rer de Sant Antoni d’Escaldes, que han de permetre treure trànsit del concorregut carrer de la Unió, començaran l’1 d’octubre, si bé els treballs de desbrossament i neteja a la zona, que hi facilitaran la intervenció, s’iniciaran d’immediat. Ho explica Trini Marín, cònsol major d’Escaldes, que recorda que l’obra consistirà en la construcció d’una via de 100 metres que comunicarà l’avinguda del Fener, tot just acabada de reformar, amb la carretera de l’Obac. Marín assegura que les obres estaran enllestides a principi del 2018.

L’adjudicació s’ha realitzat a l’empresa Pidasa Serveis, SL per un import de