La societat RACA, SLU, la branca andorrana de RocRoi, és qui opta a la concessió

El comú de Sant Julià de Lòria ha rebut una única oferta per tal d’adjudicar l’explotació del circuit de ràfting al riu Valira. Ahir a les tres de la tarda es va acabar el termini de presentació d’ofertes, i tal com es va confirmar des del comú només hi ha hagut un interessat. Segons ha pogut confirmar el Diari es tracta de la societat RACA, SLU, la filial andorrana de Roc­Roi, una des les principals empreses d’esports d’aventura del Pallars Sobirà i que té en el ràfting una de les seves activitats estrella de l’estiu.

Tal com va explicar al Diari

#3 Ole tu !!!

(22/08/17 08:22)



#2 Sadurní

(22/08/17 07:54)



#1 Carme

(22/08/17 07:32)