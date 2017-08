La majoria de cònsols i representants de les estacions, com el director general de Grandvalira-Ensisa, són partidaris d’enfortir el forfet únic

Una majoria de cònsols de les par­ròquies amb camps de neu i representants de les estacions mostren unanimitat sobre la necessitat de reforçar l’oferta de forfet conjunt d’Ski Andorra per tal de presentar el país a fora com a una única destinació d’esquí. El cònsol major d’Encamp, Jordi Tor­res Arauz, expressa que “el que cal tenir clar és un objectiu comú, apostar per la qualitat i ser competitius per atraure el màxim de turistes al país”.

El cap de Govern, Toni Martí, va indicar a principi de mes que calia “plantejar l’elaboració d’un forfet únic independentment de l’estació”. Si bé fonts