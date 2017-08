Actualitzada 19/08/2017 a les 07:04

Santa Coloma comença avui els tres dies de festa major, amb diversos actes per a tots els públics. Entre els més destacats, a les 11 de la nit hi haurà ball de nit amb Trio Panamà, i tot seguit gimcana nocturna. Diumenge, a les 12, es farà la tradicional missa, aperitiu popular i tradicional ball del contrapàs, i a les 2, hi haurà una arrossada, a l’aparcament d’Enclar.