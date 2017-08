Mortés admet que els terminis del concurs per Arcalís són “ajustats”

El certamen públic es farà entre finals de setembre i principis d’octubre perquè l’empresa guanyadora es pugui incorporar amb l’inici de l’hivern

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va admetre ahir que els terminis per tirar endavant el concurs públic per a l’ampliació de capital d’Arcalís “són ajustats” perquè “els marca una mica la proposta de Saetde”, la voluntat de la qual és entrar a l’accionariat de Secnoa al desembre, per ser-hi ja des “del principi de la temporada d’esquí”.

Josep Àngel Mortés va subratllar que el concurs per entrar a Secnoa es farà a final de setembre o principis d’octubre, perquè l’empresa guanyadora pugui entrar entre novembre i desembre. Mortés va exposar que “el comú té ganes d’estudiar qualsevol proposta de

#1 Senator

(18/08/17 08:56)