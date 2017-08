El comú d'Encamp vol tenir enllestit el pla de dinamització comercial a finals d'any o principis del 2018

La corporació té sobre la taula un primer dossier i es planteja si l'elaboració final del pla la farà el personal comunal o es contractarà una empresa.

Tot i que des del Govern es treballi en el pla de comerç, el comú d’Encamp està decidit a tirar endavant el seu pla de dinamització comercial. D’aquesta manera, el cònsol major, Jordi Torres, ha posat en relleu que a "finals d'aquest any o principis del que ve" volen tenir enllestit aquest projecte per fer ja accions, que poden ser tant a curt com a llarg termini.



Torres ha destacat que el comú ja té sobre la taula un primer dossier fruit del treball d’anàlisi dels diferents estudis comercials que havien fet corporacions anteriors. Ara es planteja si és el propi personal comunal el que elabora aquest pla o bé ho fa “una empresa externa”. Ha afegit que “moltes de les accions” que es puguin recollir en aquest pla ja les duia la majoria en el programa electoral i que algunes ja estan en marxa, com “la millora de l’entorn urbà del Pas de la Casa”.



De manera paral·lela, però, ha recordat que el comú està fent diferents iniciatives per dinamitzar la parròquia i que es “participa de manera activa” en les activitats que es puguin proposar des de les associacions de comerciants i veïns tant del Pas de la Casa com d’Encamp. En aquest sentit, i davant les crítiques que des del sector turístic s’han fet sobre la feina del comú i de les quals s’han fet ressò els mitjans de comunicació del país, Torres ha remarcat que no es va considerar que a l’estiu calgués fer “un plus” ja que és una època en què habitualment arriben molts turistes a la parròquia i ha afegit que amb els hotelers amb qui ha pogut parlar li han palesat que "és dels anys que estan treballant més", la qual cosa, ha dit, no vol dir que hi hagi algun al que no li estigui anant tant bé. De fet, ha emfasitzat que aquesta bona afluència que li han fet arribar es veu plasmada també en les xifres que està aconseguint el Funicamp, que estan ara com ara “molt per sobre” de les de l’any passat.



Quant a la possibilitat que es pogués obrir aquest giny més dies per generar més activitat a la parròquia a l’estiu, Torres ha remarcat que ja s’intenta que obri dos mesos, i que “potser” es podria allargar una mica més tot i que no massa, ja que Saetde també ha de fer la feina de revisió del Funicamp, tant al final de la temporada d’esquí com abans d’iniciar la següent, i que cal coordinar l’obertura a l’estiu amb aquestes feines.