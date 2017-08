Actualitzada 12/08/2017 a les 06:54

L'Associació d’Empresaris d’Encamp (AEE) organitza una nova edició del tradicional mercat a la plaça de Sant Miquel per donar a conèixer el comerç de la parròquia. A més, hi haurà nombroses activitats complementàries com ara botifarrades, pintura de cares per als més petits, màgia, actuacions musicals o batucades. L’horari del mercat serà de 10 a 14 hores.